عملية تنقيب عن الذهب تنتهي بكارثة.. هذه التفاصيل

بدأت القصة بتلقي بمحافظة قنا إخطارا عن اختفاء شابين من قرية الحجيرات بمركز قنا، يبلغ أحدهما 24 عاما والأخر 28، وكان آخر اتصال لهما مع ذويهما قبل أيام من العثور عليهما، حيث أبلغا الأسرة أنهما في طريقهما إلى منطقة جبلية على الحدود بين البحر الأحمر وقنا، بحثا عن الذهب في مغامرة غير قانونية.وبعد عملية تمشيط شاقة في تضاريس جبلية وعرة، تمكنت فرق البحث من تحديد موقعهما، حيث عثر على الجثتين في حالة تحلل متقدم، وسط صخور صماء وصحراء قاسيةوتم نقل الجثتان إلى مشرحة مستشفى قنا العام، ووضعهما تحت تصرف ، التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثتين وكشف سبب الوفاة، وسط ترجيحات بأن يكون العطش والإجهاد القاتل وراء هذه النهاية المأساوية.وتعد منطقة الفواخير، الواقعة على طريق قنا-القصير، إحدى المناطق الصحراوية الغنية بالذهب في ، حيث شهدت في السنوات الأخيرة تزايدا في عمليات التنقيب غير الشرعي بسبب عالميا ومحدودية فرص العمل في الصعيد.ووفقا لتقارير فإن هذه العمليات غالبا ما تتم باستخدام معدات بدائية في ظروف غير آمنة، مما يؤدي إلى حوادث مميتة مثل انهيارات الأنفاق أو الاختناق، وفي يناير 2024 أعلن مستشار وزير التموين المصري عن اكتشاف منجم ذهب واعد في منطقة أبو مروات القريبة، مما زاد من جاذبية المنطقة للمنقبين غير الشرعيين.وتشير التقديرات إلى أن مصر تمتلك احتياطيات ذهب تصل إلى مليون طن، خاصة في جبال البحر الأحمر، مما يجعلها هدفا للتنقيب غير القانوني، وفي الوقت نفسه تواجه الحكومة المصرية تحديات في تنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث تسعى لتعزيز في التعدين مع الحد من الأنشطة غير القانونية.