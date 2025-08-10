احباط محاولة إسرائيلية لزرع جهاز تجسس في غزة

وأوضحت المنصة أن الجهاز كان مموها داخل حجر بناء ويحتوي على معدات تسجيل وتصوير، إضافة إلى أجهزة أخرى للإرسال عن بعد.ودعا أمن المقاومة الأهالي إلى مواصلة اليقظة والحذر الشديد من أي أجسام مشبوهة والإبلاغ الفوري عنها دون العبث بها.وحذر من أن بعض هذه الأجهزة قد تكون مفخخة وتشكل خطرا على السلامة.وكانت مصادر أمنية في قد أعلنت مرارا ضبط أجهزة تجسس إسرائيلية مزروعة بين النازحين.وذكرت أن المخابرات الإسرائيلية قامت بتمويه أجهزة التجسس المضبوطة بأشكال مختلفة، بحيث تظهر كأنها جزء من البيئة المحيطة والطبيعة.