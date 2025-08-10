تعليق "مثير" للرئيس الإيراني يخص الحجاب

وقال بزشكيان: "أنا متأكد بأنه من المستحيل إجبار النسوة على ارتداء الحجاب. كما كان من المستحيل نزع الحجاب بالقوة عن رؤوسهن"، حسبما نقلت وكالة "نور" للأنباء.ودعا بزشكيان إلى حل قضية الحجاب الإلزامي في البلاد بالحوار لا بالقوة والمشاحنات، مؤكدا أهمية دور المساجد، حيث أشار إلى وجود 80 ألف في حاليا، أي ما يعادل مسجدا واحدا لكل ألف نسمة.واستحضر الرئيس الإيراني في هذا الصدد ابنته كمثال، قائلا إنه لا يستطيع أن يُملي عليها ما ترتديه، وأضاف أنه بدلا من الإملاء، من الضروري إجراء حوار حتى يتقبل الشخص فكرة ارتداء الحجاب ويلتزم بها.وأشار بزشكيان إلى أن المعاملة القاسية في هذا الشأن قد تُثير نفور الشخص من الدين.