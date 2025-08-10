بالفيديو.. لحظة اخراج العالقين من المباني المهدمة بعد الزلزال التركي

وأفادت وسائل إعلام تركية مساء يوم الأحد، بانهيار عدد من المباني والمنازل عقب الزلزال الذي ضرب ولاية باليكيسير غربي البلاد.وقالت وسائل الإعلام إنه وكحصيلة أولية، انهار أكثر من 10 مبان وكل مبنى مكون من عدة طوابق في منطقة .وأضافت المصادر ذاتها أنه تم التبليغ عن انهيار عدد من المباني والمنازل بالمناطق القريبة لمركز الهزة.