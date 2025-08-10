غداً.. إيران تجري مباحثات مع وكالة الطاقة الذرية

ونقلت وكالة "إرنا" عن عراقجي قوله، اليوم الأحد: "غدا سنجري مباحثات مع نائب غروسي، للوكالة الذرية، حول أشكال جديدة (للتعامل)".وكان عراقجي قد ذكر في وقت سابق أن من بين المسائل التي تعتزم بحثها مع الوكالة الدولية نظام تقديم الوكالة لطلبات إجراء عمليات التفتيش ودراستها من قبل الإيراني.وأكد أنه لن تكون هناك أي عمليات تفتيش في إطار زيارة نائب لإيران.جدير بالذكر أن الرئيس الإيراني وقع يوم 2 تموز الماضي، قانونا حول تعليق التعامل مع ، وذلك بعد سلسلة من الضربات الإسرائيلية والأمريكية ضد .