غزة.. استشهاد صحفيين بقصف إسرائيلي

أعلن مدير في ، الأحد، عن استشهاد صحفيين جراء قصف إسرائيلي.

وقال مدير الشفاء، "استشهاد مراسلي أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم". الى ذلك، أفادت وسائل إعلام دولية، إن "قصفا إسرائيليا أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة ". وأضافت " القصف الإسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة"، موضحة أن "5 شهداء منهم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد بقصف في غزة".