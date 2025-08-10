الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
أرقام صادمة.. أمريكا وفرنسا تحت وطأة حر غير مسبوق
أرقام صادمة.. أمريكا وفرنسا تحت وطأة حر غير مسبوق
دوليات
2025-08-10 | 18:22
أرقام صادمة.. أمريكا وفرنسا تحت وطأة حر غير مسبوق
دوليات
2025-08-10 | 18:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
172 شوهد
أصدرت السلطات المختصة في
الولايات المتحدة
تحذيرات من طقس حرائق في أربع ولايات غربية، كما أعلنت
خدمة الأرصاد الجوية
الفرنسية عن تفعيل أعلى مستوى للخطر بسبب "استقبال" موجة حر شديد.
وذكرت وسائل الإعلام أنه يتوقع أن تشهد مناطق متفرقة من
الولايات المتحدة
ظروفا خطيرة تتعلق بارتفاع درجات الحرارة وطقس حرائق هذا الأسبوع، حيث سيكون أكثر من 40 مليون أمريكي في حالة ترقب لموجة حر شديدة.
ومن المتوقع أن تقفز درجات الحرارة فوق 38 درجة مئوية وتصل إلى 46 درجة مئوية في بعض المناطق.
كما تم إصدار تحذيرات من طقس حرائق في أربع ولايات غربية هي: أوريغون- يوتا- كولورادو- وايومنغ.
وفي
فرنسا
، أعلنت
خدمة الأرصاد الجوية
الوطنية "ميتيو فرانس" عن تفعيل أعلى مستوى للخطر الجوي (المستوى الأحمر) بسبب الحر الشديد في 12 إقليما بجنوبي غربي البلاد يوم 11 أغسطس 2025.
ونشرت الهيئة على حسابها في منصة "إكس": "تفعيل المستوى الأحمر للخطر الجوي في 12 إقليما، والمستوى البرتقالي في 41 إقليما آخر".
ووفقا لخريطة الإنذارات المنشورة على موقع الخدمة، قد تتجاوز درجات الحرارة في بعض الأقاليم المصنفة ضمن "المنطقة الحمراء" حاجز 40 درجة مئوية.
وفي سياق متصل، أفادت قناة "بي إف
إم تي في
"
التلفزيونية
بخسارة 900 هكتار من مزارع الكروم في جنوب فرنسا نتيجة أكبر حرائق غابات تشهدها منطقة أود منذ 76 عاما.
وتجتاح أوروبا منذ الشهر الماضي موجة حر قياسية تسببت في انتشار حرائق غابات واسعة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
أمريكا
فرنسا
خدمة الأرصاد الجوية
الولايات المتحدة
التلفزيونية
إم تي في
اليونان
إيطاليا
أحدث الحلقات
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-10
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
