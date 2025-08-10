أرقام صادمة.. أمريكا وفرنسا تحت وطأة حر غير مسبوق

وذكرت وسائل الإعلام أنه يتوقع أن تشهد مناطق متفرقة من ظروفا خطيرة تتعلق بارتفاع درجات الحرارة وطقس حرائق هذا الأسبوع، حيث سيكون أكثر من 40 مليون أمريكي في حالة ترقب لموجة حر شديدة.ومن المتوقع أن تقفز درجات الحرارة فوق 38 درجة مئوية وتصل إلى 46 درجة مئوية في بعض المناطق.كما تم إصدار تحذيرات من طقس حرائق في أربع ولايات غربية هي: أوريغون- يوتا- كولورادو- وايومنغ.وفي ، أعلنت الوطنية "ميتيو فرانس" عن تفعيل أعلى مستوى للخطر الجوي (المستوى الأحمر) بسبب الحر الشديد في 12 إقليما بجنوبي غربي البلاد يوم 11 أغسطس 2025.ونشرت الهيئة على حسابها في منصة "إكس": "تفعيل المستوى الأحمر للخطر الجوي في 12 إقليما، والمستوى البرتقالي في 41 إقليما آخر".ووفقا لخريطة الإنذارات المنشورة على موقع الخدمة، قد تتجاوز درجات الحرارة في بعض الأقاليم المصنفة ضمن "المنطقة الحمراء" حاجز 40 درجة مئوية.وفي سياق متصل، أفادت قناة "بي إف " بخسارة 900 هكتار من مزارع الكروم في جنوب فرنسا نتيجة أكبر حرائق غابات تشهدها منطقة أود منذ 76 عاما.وتجتاح أوروبا منذ الشهر الماضي موجة حر قياسية تسببت في انتشار حرائق غابات واسعة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان.