مديرة مدرسة يهودية مدانة بالاعتداء الجنسي على 74 طالبة تكرر جريمتها داخل سجن استرالي

ووفقا لموقع "News.com" ، فقد تم وضع ليفر وهي مديرة مدرسة يهودية مدانة بالاعتداء الجنسي على 74 طالبة، في الحبس الانفرادي داخل المنشأة الواقعة في شمال مدينة ، وذلك على خلفية حادثة مزعومة مع سجينة سنا، حيث وثقت السجن تفاصيلها.وكانت ليفر قد واجهت اتهامات باغتصاب طالبات في مدرسة "أداس " في ملبورن، حين كانت تشغل منصب المديرة.وقد فرت إلى إسرائيل عام 2008، قبل أن تتمكن السلطات من استعادتها عبر عملية تسليم في عام 2021.وحكمت محكمة أسترالية على ليفر بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانتها بارتكاب جرائم اعتداء جنسي بحق عدد من الطالبات.