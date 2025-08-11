أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصل العراق

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن لاريجاني قوله قبيل الزيارة، عن "زيارتي تشمل ولبنان".وأضاف أمين الإيراني: "سنجري في العراق لقاءات مع مسؤولين وقوى سياسية واجتماعية لبحث تعزيز التعاون الثنائي".وفي سنوقّع اتفاقًا أمنيًا مهمًا يؤكد أن أمن المنطقة مبدأ استراتيجي مشترك.وتابع لاريجاني، أن " بلد مهم وذو جذور حضارية مشتركة مع ، وسنجري فيه مشاورات مع المسؤولين والشخصيات المؤثرة".وأشار الى انه "سننقل إلى لبنان رسائل واضحة تركز على وحدة الشعب اللبناني، واستقلال البلاد، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري".وبين لاريجاني، أن " مستعدة دائمًا لدعم الشعب اللبناني لتجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة".