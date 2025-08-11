لاريجاني من بغداد: سنوقّع اتفاقًا أمنيًا مهمًا يؤكد أن أمن المنطقة مبدأ استراتيجي مشترك

ونقلت وسائل إعلام عن لاريجاني قوله خلال وصوله ، إن "زيارتي تشمل ولبنان، وفي بغداد سنوقّع اتفاقًا أمنيًا مهمًا يؤكد أن أمن المنطقة مبدأ استراتيجي مشترك".وأضاف لاريجاني "سنجري في العراق لقاءات مع مسؤولين وقوى سياسية واجتماعية لبحث تعزيز التعاون الثنائي، ونشكر على تعاونها الكبير في تنظيم مراسم الأربعين وتسهيل شؤون الزوار الإيرانيين".ووصل أمين ، اليوم الاثنين (11 آب 2025) الى العراق في زيارة رسمية للتوقيع على اتفاقية أمنية ثنائية بين وبغداد.