ترامب يعاني من الذكاء الاصطناعي الجديد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أرقام صادمة.. أمريكا وفرنسا تحت وطأة حر غير مسبوق
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536704-638904978014742469.jpg
ترامب يعاني من الذكاء الاصطناعي الجديد
دوليات
2025-08-11 | 04:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
293 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
يبدو أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
وأداة البحث بالذكاء الاصطناعي الجديدة على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" لا يتفقان تماما في وجهات النظر.
فقد خالفت أداة "Truth Search AI" الرئيس في عدة قضايا، إذ أكدت أن الرسوم
الجمركية
هي ضريبة على الأمريكيين، وأن انتخابات عام 2020 لم تسرق، وأن استثمارات عائلته في العملات المشفرة تشكل تضاربا محتملا في المصالح.
وعند سؤالها عن أحداث السادس من يناير 2021، وصفت ما جرى في
مبنى الكابيتول
بـ"التمرد العنيف" وربطته بادعاءات
ترامب
"التي لا أساس لها" بشأن تزوير واسع النطاق في الانتخابات.
وقد عمل ترامب وحلفاؤه، بعد سنوات من انتقاد شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام ووصفها بالمنحازة وغير الموثوقة، على تطوير "تروث سوشال" كجزء من منظومة بديلة لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن وجهات نظرهم لن تقمع هناك.
لكن ومع توسع الشركات في استخدام أدوات المحادثة والبحث بالذكاء الاصطناعي، كشفت تجربة إطلاق "تروث سيرش" عن تحد واضح، وهو أن هذه الأدوات لا تقدم دائما الإجابات التي يرغب بها أصحابها أو يتوقعونها.
وقد أعلنت
مجموعة ترامب
للإعلام والتكنولوجيا، المالكة لـ"تروث سوشال"، عن الأداة الأربعاء بوصفها "اختبارا تجريبيا عاما"، مشيرة إلى أن مسؤولا تنفيذيا في شركة Perplexity، المطورة لمحرك البحث، أكد أن الأداة توفر إجابات مباشرة وموثوقة وستمكّن جمهور المنصة من الوصول إلى ذكاء اصطناعي قوي للإجابة عن أسئلتهم. والأداة متاحة مجاناً لجميع مستخدمي المنصة".
ورغم أن العديد من إجابات "تروث سيرش" على أسئلة صحيفة "
واشنطن بوست
" كانت مرتبطة بمصادر من وسائل إعلام محافظة مثل "
فوكس
نيوز" و"نيوزماكس" و"
واشنطن
تايمز"، فإن الأداة لم تحدد بدقة أي المصادر اعتمدت عليها.
وقال جيسي دواير، المتحدث باسم "بيربليكسيتي"، إن "تروث سوشال" استخدمت ميزة "اختيار المصادر" لتقييد المواقع التي يعتمد عليها
الذكاء الاصطناعي
، لكنه أشار إلى أن شركته لا تعرف بالضبط ما هي هذه المواقع.
وأضاف: "هذا اختيارهم لجمهورهم، ونحن ملتزمون بحرية المطورين والمستخدمين، ومهمتنا هي بناء ذكاء اصطناعي دقيق". وبعد نشر التقرير، أوضح دواير أنه لا يمكنه التأكد تماماً من استخدام الميزة لأن "بيربليكسيتي" لا ترى أو تتحكم بما يفعله أي مطور بواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها.
وقال ديفيد كارف، أستاذ الاتصال السياسي في جامعة
جورج واشنطن
، إن "الذكاء الاصطناعي لديهم أصبح الآن أكثر ميلا إلى ما يسمونه على اليمين بالآراء الليبرالية أو woke".
وقال كارف إن الإجابات التي لا تصب في صالح ترامب تكشف حدود أي محاولة لإعادة صياغة أو تحدي الرؤية السائدة للأحداث الماضية، موضحا أنه "يمكنهم بذل جهود لتغيير ما كان يعتقد بالأمس، ويمكنهم وضع قوة كبيرة خلف ذلك، لكنهم لا يستطيعون محو ما قيل فعلا في الماضي والمحفوظ في الأرشيف".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
10 مهن تنجو من تهديد الذكاء الاصطناعي
17:34 | 2025-08-01
مطعم "مرتقب" في دبي يقوده شيف من الذكاء الاصطناعي
05:45 | 2025-07-11
السوداني يدعو لتعايش الطلبة مع التطور التكنولوجي ومنه الذكاء الاصطناعي
13:15 | 2025-08-06
الذكاء الاصطناعي ينقذ الزراعة العراقية: عروض عالمية لإنهاء عصر "الخطط الوهمية"
04:33 | 2025-08-06
ترامب
الذكاء الاصطناعي
امريكا
وسائل التواصل الاجتماعي
مبنى الكابيتول
السومرية نيوز
دونالد ترامب
مجموعة ترامب
واشنطن بوست
جورج واشنطن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
محليات
40.12%
13:35 | 2025-08-10
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
13:35 | 2025-08-10
الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق
محليات
23.56%
13:24 | 2025-08-10
الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق
13:24 | 2025-08-10
حالة نادرة في العراق.. أمطار في آب وباكثر المحافظات حرارة (فيديو)
ترندات
19.05%
09:57 | 2025-08-10
حالة نادرة في العراق.. أمطار في آب وباكثر المحافظات حرارة (فيديو)
09:57 | 2025-08-10
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
محليات
17.26%
03:12 | 2025-08-10
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
03:12 | 2025-08-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
اخترنا لك
غداً.. وزير الطاقة السوري يزور بغداد
09:15 | 2025-08-11
الرئيس اللبناني: حصر السلاح لا رجعة عنه
08:36 | 2025-08-11
أستراليا: سنعترف بفلسطين في سبتمبر المقبل
07:26 | 2025-08-11
استطلاع: أغلبية لبنانية ترفض المساس بـ"سلاح حزب الله" دون استراتيجية دفاعية
05:16 | 2025-08-11
ما حقيقة مقتل المدربة جيسيكا رادكليف على يد حوت أوركا؟
05:14 | 2025-08-11
مشهد مؤثر.. عامل نظافة يلقى حتفه أثناء عمله
05:01 | 2025-08-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.