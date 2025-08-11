ما حقيقة مقتل المدربة جيسيكا رادكليف على يد حوت أوركا؟

الحقيقةبحسب مواقع مختصة بالتزييف الالكتروني فان الخبر مزيف، إذ إن القصة المتداولة عن مقتل مدربة دلافين تدعى على يد حوت أوركا لا أساس لها من ، ولا يوجد أي دليل يثبت وقوع الحادثة أو يؤكد وجود مدربة باسم جيسيكا رادكليف، كما أن الصور المصاحبة للمنشور مأخوذة من مقاطع فيديو غير واقعية ومولدة باستخدام تقنيات .عند التحقق من الخبر المزعوم باستخدام الكلمات المفتاحية عبر محرك البحث غوغل، لم يعثر على أي مصدر موثوق يدعم هذا الادعاء، كما لم تتناول أي من الرصينة هذا الخبر.وأكدت مصادر إعلامية دولية أن ما جرى تداوله هو مادة مفبركة تم نشرها بهدف الإثارة فقط، مستغلة سمعة "الأوركا" كحوت قاتل لجذب الانتباه وتحقيق الانتشار الرقمي دون أي مستند حقيقي أو تقرير موثق.وانتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تدعي تصوير لحظة هجوم حوت أوركا على المدربة، ولكن عند التحقق منها عبر إجراء بحث عكسي، تم التوصل إلى الحساب الذي نشر هذه المقاطع، والذي أكد أن المحتوى مولد بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، كذلك، عند التحقق من بعض هذه الصور المنشورة باستخدام مواقع مختصة في كشف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، تبين أنها مولدة بنسبة كبيرة بواسطة الذكاء الاصطناعي.