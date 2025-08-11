وأظهر استطلاع أجرته مديرية الإحصاء واستطلاعات الرأي في "المركز للدراسات والتوثيق" أن نصف المستطلعين من الطائفة السنية، وحوالي ثلث المسيحيين، ونسبة أعلى من ذلك بين الدروز، يرفضون سحب سلاح المقاومة.أكد حوالي 72% من المشاركين في الاستطلاع أن " غير قادر وحده على التصدي لأي عدوان إسرائيلي، فيما رأى نحو 76% أن الدبلوماسية وحدها غير كافية لردع مثل هذا العدوان".وقد أجري الاستطلاع بين 27 يوليو الماضي و4 أغسطس الحالي، وتناول قضايا متعددة مثل المقاومة، ودور الجيش، والاستراتيجية الدفاعية، والموقف من الأحداث في .وعند سؤال المشاركين عما إذا كانوا يؤيدون سحب سلاح المقاومة من دون استراتيجية دفاعية أجاب:96% من بالنفي50% من السنة46% من الدروز32% من المسيحيين.كما أجمع المشاركون من مختلف الطوائف بنسبة عالية، بلغت 92% لدى الشيعة و63.3% لدى بقية الطوائف، على عدم قدرة الجيش وحده على مواجهة أي عدوان إسرائيلي.ورأى المستطلعون أن الدبلوماسية وحدها لا تكفي لردع العدوان، إذ عبر عن ذلك نحو:80% من الشيعة53% من السنة50% من الدروز41% من المسيحيين.كما اعتبر عدد كبير من المشاركين أن ما يجري في سوريا يشكل خطرا وجوديا على ، وقد يهدد استقراره الداخلي ويمهد لاعتداءات من قبل مجموعات مسلحة.وقد رأى 88% من الشيعة وأكثر من 83% من الدروز أن الأحداث السورية تمثل تهديدا مباشرا للبنان، مقابل أكثر من 68% من المسيحيين ونحو 62% من السنة.