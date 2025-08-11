الرئيس اللبناني: حصر السلاح لا رجعة عنه

وفي كلمته أمام للوساطة والتوفيق، أوضح أن التوازن الطائفي يمكن الحفاظ عليه في التعيينات، لكن مع ضرورة اختيار النخبة لتولي المراكز الأساسية في الدولة.وأضاف الرئيس أن مصلحة البلاد العليا تتقدم على كل الاعتبارات، وأن كل شيء يهون أمامها، لافتا إلى أن للبنانيين المنتشرين في الخارج دورا محوريا في دعم وطنهم والمساهمة في نهوضه.وشدد رئيس الجمهورية على أن "لوسيط الجمهورية دورا محوريا"، مؤكدا أنه من الأهداف الأساسية التي سيعمل على تحقيقها خلال ولايته.ومن جهته، صرح النائب بعد لقائه الرئيس عون أن رئيس الجمهورية أكد المضي في تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة عبر .وأعلن دعمه الكامل لهذا الموقف ولإطلاق مسار التعافي، وانسحاب ، وإعادة الإعمار، وعودة الأهالي إلى مناطقهم. كما أعرب عن شكره للرئيس عون على دعمه لقانون الإعفاءات من بعض الرسوم لأهالي الأقضية الجنوبية بعد عدوان السابع من تشرين.