غداً.. وزير الطاقة السوري يزور بغداد

وقال الحجيمي للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "وزير الطاقة السوري، محمد سيقوم بزيارة إلى يوم غد الثلاثاء بدعوة رسمية من نائب رئيس العراقي، "، مشيراً الى أنه "بناءً على هذه الدعوة سيزور البشير لغرض وضع تفاهمات لنقل النفط من العراق عبر الأراضي السورية الى البحر المتوسط عبر ميناء بانياس السوري".وتابع، ان "البشير سيلتقي خلال زيارته بغداد، وزير الموارد المائية، ، لغرض وضع خطة وتفاهمات حول موضوع شح المياه وانخفاض عدد الإطلاقات المائية في ونزولها من 500 الى 300 متر مكعب بالثانية الواحدة".