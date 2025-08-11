الهند تعلق الرحلات المباشرة مع واشنطن

وأوضحت الشركة في بيان صدر الإثنين، أن هذا التعليق يتزامن مع برنامج لإعادة تجهيز 26 طائرة من طراز "بوينج 8-787" واستمرار إغلاق المجال الجوي الباكستاني.وذكرت الشركة أن برنامج التحديث، الذي بدأ الشهر الماضي ويستمر حتى أواخر 2026، يهدف إلى تحسين تجربة السفر على متن الطائرات، لكنه سيُبقي عددًا منها خارج الخدمة لفترات طويلة.وأوضحت "إير إنديا" أن المسافرين الذين حجزوا رحلاتهم على خط نيودلهي– بعد الأول من سبتمبر سيتم التواصل معهم لإعادة الحجز على رحلات بديلة أو استرداد كامل قيمة التذاكر.وأشارت الشركة إلى استمرار تقديم رحلات غير مباشرة إلى واشنطن عبر ونيوارك وشيكاغو وسان فرانسيسكو، بالتعاون مع شركات "ألاسكا إيرلاينز" و" إيرلاينز" و" ".