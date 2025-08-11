غضب في إسرائيل بسبب عبارة على حائط المبكى

ونشرت الشرطة الإسرائيلية صورة للعبارة التي كُتبت باللون الأسود بالعبرية على الجزء الجنوبي من الحائط الغربي وفق التسمية اليهودية.وخُطت عبارة مماثلة على جدار الكنيس الكبير في مكان آخر في .وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت مشتبها به عمره 27 عاما.وأثارت الحادثة الغضب في .وقال حاخام الحائط الغربي شموئيل رابينوفيتش في بيان "المكان المقدس ليس مكانا للتعبير عن الاحتجاجات.. يجب على الشرطة التحقيق في هذا الفعل، وتتبع الجناة المسؤولين عن هذا التدنيس، وتقديمهم للعدالة".أما وزير اليميني المتطرف إيتمار فقال إنه "صُدم"، ووعد بأن الشرطة ستتعامل مع الحادثة "بسرعة البرق".وقال وزير المال إن "الجناة نسوا ما يعنيه أن يكونوا ".هذا ودان السابق وزعيم المعارضة الحادثة واعتبرها "جريمة ضد الشعب اليهودي بأسره".