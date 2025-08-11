الأمم المتحدة تكشف إحصائية مفزعة تخص صحفيي غزة

كشفت ، الاثنين، عن تخص الصحفيين الذين تم استهدافهم في قطاع .

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، "قتل ما لا يقل عن 242 صحفيا في منذ بدء الحرب ويجب احترام الصحفيين".

وأضاف "غوتيريش يندد بمقتل صحفيي الجزيرة في غزة ويدعو لفتح تحقيق مستقل ونزيه".

وتعرضت خيمة للصحفيين بالقرب من في مدينة غزة، فجر اليوم الاثنين، للاستهداف بينما كانت المدينة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف، لتعلن قناة "الجزيرة" الفضائية نبأ استشهاد اثنين من مراسليها في القطاع وهما أنس الشريف ومحمد قريقع مع صحفيين آخرين.