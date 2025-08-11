الصفحة الرئيسية
الكشف عن ثلاثة مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
المزيد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536767-638905295973476917.jpg
موجة غضب واسعة.. توقيف ناشطة بعد تعمدها الإساءة للذات الإلهية
دوليات
2025-08-11 | 13:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
399 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ذكرت وسائل إعلام مغربية، إن
الفرقة الوطنية
للشرطة القضائية أوقفت الناشطة ابتسام لشكر على خلفية نشرها محتوى رقمي مسيء للذات الإلهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتدخلت
الفرقة الوطنية
بسرعة للتعامل مع القضية، حيث تم توقيفها وفتح تحقيق قضائي معمق لتحديد حيثيات الواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في بيان: "على إثر قيام سيدة بنشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهي ترتدي قميصا كتبت عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية، أرفقت بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي، أمرت
النيابة العامة
بفتح بحث في الموضوع".
وتابع البيان: "تم وضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية"، مضيفا أنه "سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائج الأبحاث فور انتهائها".
وظهرت ابتسام لشكر في صورة ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، ما أثار غضبا واسعا وتسبب في موجة كبيرة من التبليغات والتعليقات المنتقدة.
وأرفقت لشكر الصورة بتعليق تقول فيه: "في
المغرب
أتجول بقمصان تحمل رسائل ضد الأديان"، وهاجمت الديانة الإسلامية، معتبرة أنها "مثل كل الإيديولوجيات الدينية"، واتهمت
الإسلام
بالفاشية والذكورية، والتمييز ضد المرأة وفق منشورها.
ودعا ناشطون لاعتقال لشكر بسبب انتهاك المقدسات الخاصة بالمسلمين، ووصفوا الخطوة بالاستفزازية والاستعراضية التي لا تصنع حوارا ولا نقاشا اجتماعيا بل مجرد تسليط ضوء عليها كناشطة، وفق الردود التي شهدتها منصة "إكس".
ويعاقب
القانون الجنائي
المغربي
على "الإساءة للدين الإسلامي" بالحبس بين 6 أشهر إلى عامين أو غرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم (نحو ألفين إلى 20 ألف دولار)، مع إمكانية رفع العقوبة إلى الحبس خمسة أعوام إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية "بما فيها الوسائل الإلكترونية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
موجة غضب واسعة بسبب تطاول محام كويتي على العراقيات
07:15 | 2025-07-26
اعتقال الناشط علاء البخاتري بعد تظاهرة المياه المالحة في البصرة (فيديو)
02:11 | 2025-07-10
جدل واسع اثر طلاق مطرب مشهور من زوجته بعد 24 ساعة من زفافهما
06:05 | 2025-05-23
اعتقال ناشط مدني في البصرة
04:08 | 2025-07-26
المغرب
اعتقال
القانون الجنائي
النيابة العامة
الفرقة الوطنية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
المسلمين
الإسلام
