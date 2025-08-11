زلة لسان جديدة لترامب تشعل التواصل الاجتماعي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن ثلاثة مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536768-638905304113311363.jpg
زلة لسان جديدة لترامب تشعل التواصل الاجتماعي
دوليات
2025-08-11 | 13:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
608 شوهد
صرح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
خلال مؤتمر صحفي بأنه ينوي "التوجه إلى روسيا" يوم الجمعة، في زلة لسان أشعلت
وسائل التواصل الاجتماعي
.
وقال
ترامب
في مؤتمر صحفي: "سألتقي
بوتين
. يوم الجمعة سأذهب إلى
روسيا
. لا أحب أن أكون هنا (في واشنطن) وأتحدث عن مدى عدم الأمان هنا، والقذارة في هذه العاصمة التي كانت يوما ما جميلة أصبحت مليئة بالرسوم الجدارية".
وعلق أحد مستخدمي
وسائل التواصل الاجتماعي
على زلة الرئيس ترامب قائلا: "يبدو أنه نسي بأن ألاسكا ولاية أمريكية".
وقال آخر: "ألاسكا أصبحت ولاية أمريكية منذ 1871، هل عادت إلى روسيا مرة أخرى؟ لماذا لم تخبرونا!".
ولاحقا ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب أخطأ في التعبير بينما كان يحاول القول إنه ذاهب لإبرام صفقة مع روسيا، وأوضح أن اللقاء مع بوتين سيكون تمهيديا، وسيطلب فيه من الرئيس الروسي إنهاء النزاع في أوكرانيا، وبعد ذلك ينوي الاتصال بالقادة الأوروبيين.
وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا ليل السبت عن التحضير للقاء بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا يوم 15 آب الحالي، وبحسب مساعد القيادة الروسية
يوري
أوشاكوف، سيركز الطرفان على مناقشة سبل التسوية طويلة الأمد للنزاع الأوكراني.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
منال العالم تشعل الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي
10:31 | 2025-06-11
أمريكا تشدّد إجراءات التأشيرة: تدقيق إلزامي في حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين
08:01 | 2025-07-02
زواج شقيقين من امرأة واحدة يشعل مواقع التواصل
11:34 | 2025-07-23
بضمنها مستخدمو التواصل الاجتماعي ومثيري الفتن.. قرارات قضائية لمحاسبة هذه الفئات
06:32 | 2025-06-20
ترامب
زلة لسان
وسائل التواصل الاجتماعي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الكرمل
واشنطن
دونالد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
محليات
30.6%
13:35 | 2025-08-10
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
13:35 | 2025-08-10
الكهرباء تكشف سبب الانطفاء التام لمنظومة الطاقة عن عدد من المحافظات
محليات
28.11%
10:54 | 2025-08-11
الكهرباء تكشف سبب الانطفاء التام لمنظومة الطاقة عن عدد من المحافظات
10:54 | 2025-08-11
اطفاء تام لمنظومة الكهرباء في عدد من المحافظات العراقية
محليات
22.49%
08:54 | 2025-08-11
اطفاء تام لمنظومة الكهرباء في عدد من المحافظات العراقية
08:54 | 2025-08-11
تصريح جديد من الكهرباء بشأن إطفاء الوحدات التوليدية
محليات
18.8%
13:45 | 2025-08-11
تصريح جديد من الكهرباء بشأن إطفاء الوحدات التوليدية
13:45 | 2025-08-11
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-11
Live Talk
تشويه المعالم الاثرية .. جريـ.مة ثقافية بلا عقاب رادع- Live Talk - الحلقة ٩٢ | 2025
10:30 | 2025-08-11
Live Talk
تشويه المعالم الاثرية .. جريـ.مة ثقافية بلا عقاب رادع- Live Talk - الحلقة ٩٢ | 2025
10:30 | 2025-08-11
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
الأكثر مشاهدة
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-11
Live Talk
تشويه المعالم الاثرية .. جريـ.مة ثقافية بلا عقاب رادع- Live Talk - الحلقة ٩٢ | 2025
10:30 | 2025-08-11
Live Talk
تشويه المعالم الاثرية .. جريـ.مة ثقافية بلا عقاب رادع- Live Talk - الحلقة ٩٢ | 2025
10:30 | 2025-08-11
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
اخترنا لك
الكشف عن ثلاثة مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
17:05 | 2025-08-11
تعليق أمريكي "مثير" بعد عزم أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين
16:32 | 2025-08-11
"الجيش الإسرائيلي" يتحدث عن مرحلة جديدة في غزة
16:11 | 2025-08-11
توجيهات جديدة تخص زوار أربعينية الإمام الحسين
15:42 | 2025-08-11
إصابات بانفجار داخل مصنع للحديد في بنسلفانيا
15:31 | 2025-08-11
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يخص الرسوم الجمركية
14:50 | 2025-08-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.