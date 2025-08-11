زلة لسان جديدة لترامب تشعل التواصل الاجتماعي

وقال في مؤتمر صحفي: "سألتقي . يوم الجمعة سأذهب إلى . لا أحب أن أكون هنا (في واشنطن) وأتحدث عن مدى عدم الأمان هنا، والقذارة في هذه العاصمة التي كانت يوما ما جميلة أصبحت مليئة بالرسوم الجدارية".وعلق أحد مستخدمي على زلة الرئيس ترامب قائلا: "يبدو أنه نسي بأن ألاسكا ولاية أمريكية".وقال آخر: "ألاسكا أصبحت ولاية أمريكية منذ 1871، هل عادت إلى روسيا مرة أخرى؟ لماذا لم تخبرونا!".ولاحقا ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب أخطأ في التعبير بينما كان يحاول القول إنه ذاهب لإبرام صفقة مع روسيا، وأوضح أن اللقاء مع بوتين سيكون تمهيديا، وسيطلب فيه من الرئيس الروسي إنهاء النزاع في أوكرانيا، وبعد ذلك ينوي الاتصال بالقادة الأوروبيين.وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا ليل السبت عن التحضير للقاء بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا يوم 15 آب الحالي، وبحسب مساعد القيادة الروسية أوشاكوف، سيركز الطرفان على مناقشة سبل التسوية طويلة الأمد للنزاع الأوكراني.