الكشف عن ثلاثة مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
مبادرة جديدة لإحياء المفاوضات بشأن غزة
دوليات
2025-08-11 | 13:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
219 شوهد
كشف مصدر مطلع عن مبادرة جديدة يعمل عليها الوسطاء المصريون والقطريون، بمشاركة تركية، سيجري تقديمها إلى قيادة حركة حماس، وتهدف إلى نزع الذرائع من
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
لاحتلال مدينة
غزة
.
وقال المصدر بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن رئيس
المكتب السياسي
لحركة حماس في
غزة
،
خليل الحية
، سيصل مساء الاثنين إلى القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين في إطار جهود إقليمية مكثفة لإحياء مسار التهدئة في قطاع غزة.
وأوضح المصدر أن المبادرة، في حال موافقة حماس عليها، ستنقل إلى الوسيط الأميركي تمهيدا لعرضها على الجانب الإسرائيلي.
وتركز المبادرة على صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء وأيضا جثامين المحتجزين، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.
كما تتضمن المبادرة موافقة حماس على خارطة تموضع جديدة للجيش الإسرائيلي، تحت إشراف عربي - أميركي، إلى حين التوصل إلى حل شامل لقضيتي سلاح وحكم حركة حماس.
وتنص الخطة على دخول مرحلة انتقالية تجمد خلالها حماس نشاط الجناح العسكري وتمنع استخدام السلاح، بضمانات من الوسطاء والجانب التركي، بينما تجرى مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وتشهد المفاوضات حالة جمود حاليا، وسط تحذيرات من الوسطاء بأن الفشل في تجديد الحوار قد يؤدي إلى تدهور خطير في الوضع داخل قطاع غزة.
والجمعة الماضي، وافق
مجلس الوزراء
الأمني الإسرائيلي على تنفيذ عمليات واسعة النطاق للسيطرة على غزة، ما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء العالم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل
14:38 | 2025-05-17
14:38 | 2025-05-17
تفاصيل مبادرة ويتكوف الجديدة لوقف الحرب في غزة
03:15 | 2025-05-29
03:15 | 2025-05-29
الأزهر يوضح سبب حذف بيانه بشأن غزة: "حرصاً على الهدنة" وتفادياً لعرقلة المفاوضات
09:25 | 2025-07-23
09:25 | 2025-07-23
قطر بشأن اتفاق غزة: المفاوضات ستحتاج إلى وقت
13:23 | 2025-07-08
13:23 | 2025-07-08
غزة
مفاوضات
بنيامين نتنياهو
المكتب السياسي
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
خليل الحية
مجلس الو
بنيامين
إسرائيل
