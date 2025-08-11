الهند تشن حملة على البضائع الأميركية

من "ماكدونالدز" إلى "كوكاكولا" مرورا بـ" " و"آبل"، تواجه الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية دعوات لمقاطعتها في الهند ردا على الرسوم الأمريكية.واستهدف الهند بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50%، وهي واحدة من أعلى المعدلات المفروضة على شريك تجاري للولايات المتحدة، مما يثقل كاهل الشركات المحلية.ويعد هذه القرار تصعيدا جديدا في النزاع الذي يجمع الرئيس الأمريكي بحكومة منذ فشل خمس جولات من المحادثات التجارية الثنائية، حيث ترفض نيودلهي مطالب بفتح سوقها للمنتجات الزراعية والألبان الأمريكية وترفض تقليل مشترياتها من النفط الروسي.والأحد، أطلق ناريندرا مودي "نداء خاصا" للاكتفاء الذاتي، قائلا خلال تجمع في بنغالور "إن الشركات التكنولوجية تصنع منتجات للعالم بأسره، لكن حان الوقت بالنسبة لنا لإعطاء الأولوية الأكبر لاحتياجات الهند".صنع في الهندعلى وعلى الإنترنت، تزايدت الدعوات لمقاطعة العلامات التجارية الأمريكية الموجودة في الهند.مانيش تشودري المؤسس المشارك لشركة Wow Skin Science الهندية، نشر على "لينكد إن" فيديو يدعو فيه إلى دعم المزارعين والشركات الناشئة لجعل "صنع في الهند" هوسا عالميا، مستلهما من تجربة التي تعرف منتجاتها الغذائية والتجميلية في جميع أنحاء العالم.وأعرب عن أسفه لأن الهنود يشترون بفخر المنتجات الأجنبية، بينما يكافح مصنعوهم المحليون لترويج سلعهموفي الصدد، نظمت مجموعة "سواتيشي جاغران مانش" القريبة من الحزب السياسي "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه ناريندرا مودي، يوم الأحد، تجمعات صغيرة في جميع أنحاء الهند، داعية السكان إلى مقاطعة العلامات التجارية الأمريكية.وقال أشواني مهاجان المنظم المشارك للمجموعة لوكالة رويترز، إن "الناس يهتمون الآن بالمنتجات الهندية.. لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يؤتي ثماره.. إنها دعوة إلى الوطنية".وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي حملات بعنوان "مقاطعة سلاسل الطعام الأجنبية" مع شعارات علامات تجارية للمطاعم.الهند.. سوق استراتيجية للولايات المتحدةالهند، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، هي سوق رئيسية للعلامات التجارية الأمريكية التي تطورت بسرعة لاستهداف قاعدة متزايدة من المستهلكين الأثرياء، والذين لا يزال الكثير منهم مفتونين بالعلامات التجارية الدولية، التي تعتبر رموزا للرقي الاجتماعي.كما أن الهند، على سبيل المثال، هي أكبر سوق من حيث عدد المستخدمين لتطبيق " " من "ميتا"، وتضم سلسلة مطاعم "دومينوز" وهناك عدد من المطاعم أكثر من أي سلسلة أخرى.وتسيطر المشروبات مثل "بيبسي" و"كوكا كولا" على رفوف المتاجر، بينما تتشكل الطوابير فور افتتاح متجر جديد لشركة "آبل" أو عندما يقدم مقهى "ستاربكس" خصومات.وتوضح التقارير أنه وعلى الرغم من الاحتجاجات ضد الرسوم الجمركية، افتتحت شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات يوم الاثنين مساحة بيع ثانية في نيودلهي بحضور العديد من المسؤولين من الهندية وسفارة .أكثر من 50%تقدّر الهند أن نحو 55 في المائة من صادراتها من السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع للرسوم الجمركية التي فرضتها .وفي بيان أصدرته الحكومة الهندية يوم الاثنين، أعلنت أن 55 في المائة تقريبا من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ستتأثر بالرسوم الجمركية الأمربكية الجديدة.وجاء ذلك بعد أن فرض الأسبوع الماضي رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على سلع هندية ردا على مشتريات نيودلهي النفط الروسي، ما رفع إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50 في المائة، لتصبح من بين الأعلى بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين.تجدر الإشارة إلى أن قيمة التجارة السلعية بين الولايات المتحدة والهند اللتين تمثلان أكبر وخامس أكبر اقتصادين في العالم، بلغت نحو 87 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وفقا لتقديرات الحكومة الهندية.