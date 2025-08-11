في دمشق.. سيناتور أمريكي يبحث مع الشرع "اتفاقات إبراهام"

أعلن عضو الأمريكي إبراهيم حمادة، عن لقاء جمعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، جرى خلالها مناقشة عدد من المواضيع، بينها انضمام إلى "اتفاقات إبراهام".

ووصل حمادة ذو الأصول السورية إلى دمشق قادما من " " مباشرة، في خطوة اعتبرت تطورا لافتا.

وتُعتبر الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 1974، حين كان وزير الخارجية الأمريكية آنذاك يتنقل بين تل أبيب ودمشق، بطيران مباشر في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار بعد حرب أكتوبر 1973.



وذكر حمادة إن الزيارة إلى ، استمرت 6 ساعات، وكانت "خطوة تاريخية"، لأنها المرة الأولى، التي ينتقل فيها مسؤول أمريكي بين تل أبيب ودمشق على نحو مباشر منذ عقود.



ووصل حمادة إلى دمشق، بعد زيارة إلى "إسرائيل"، التقى خلالها الزعيم الروحي للدروز هناك، موفق طريف، على خلفية أحداث السويداء جنوب سوريا.



وقال حمادة في بيانه إنه بحث مع الشرع إعادة جثمان الناشطة الإنسانية كايلا إلى عائلتها في ، وهي التي اختُطفت على يد تنظيم " " في العام 2013.



كما بحث إنشاء ممر إنساني آمن لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى السويداء، وضرورة تطبيع سوريا مع إسرائيل والانضمام إلى "اتفاقات إبراهام"، وفق البيان.



