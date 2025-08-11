ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يخص الرسوم الجمركية

وقالت وسائل إعلام دولية، " يوقع أمرا تنفيذيا يمدد الموعد النهائي للرسوم على مدة 90 يوما".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في (2 نيسان 2025)، فرض رسوم متبادلة على الواردات من دول أخرى، يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، مع تعديل التعريفة لكل دولة لتكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.