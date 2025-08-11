توجيهات جديدة تخص زوار أربعينية الإمام الحسين

وجاء في بيان، "أصدرت قيادة العمليات المشتركة/ المقر المسيطر للزيارة الأربعينية للإمام الحسين (عليه السلام)، عبر خلية ومركز العمليات المعلوماتية، مطوية توعوية يتم توزيعها على الزائرين المتوجهين إلى ، تتضمن جملة من التوجيهات العامة الرامية إلى تعزيز الوعي الأمني وترسيخ السلم المجتمعي خلال الزيارة".

وأكدت القيادة أن "الاستقرار الأمني الذي تنعم به البلاد اليوم هو ثمرة للتعاون الوثيق بين القوات الأمنية والمواطنين"، مشيرةً إلى أهمية استمرار هذا الزخم عبر المشاركة الفاعلة في حماية الأمن، لا سيما خلال الزيارات المليونية.

ودعت الزائرين إلى "الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشبوهة، سواء كانت تتعلق بالإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو أي نشاطات تهدد السلم المجتمعي، بما في ذلك ترويج الشائعات، إثارة النعرات الطائفية، أو الإساءة إلى قدسية الشعائر الحسينية.

كما سلطت التوجيهات الضوء على مخاطر الكراهية، واصفةً إياه بـ"السمّ الصامت" الذي يتسلل إلى عروق المجتمعات ويفقدها توازنها، محذرة من دور بعض المنصات الإعلامية التي قد تُستخدم كأداة لنشر هذا الخطاب الهدام.

وأكدت أن الإعلام الحقيقي يجب أن يكون أداة بناء لا هدم، وأن مسؤولية التوعية والتصدي للكراهية تقع على عاتق الجميع.