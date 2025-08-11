تعليق أمريكي "مثير" بعد عزم أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين

وقال ، اليوم الاثنين، إن بلاده "ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر، لينضم بذلك إلى قائمة متنامية من الحلفاء الغربيين في ظل تصاعد الإدانة والغضب الدوليين إزاء تصرفات في ".وصرح ألبانيز في مؤتمر صحفي بأنه سيتم الاعتراف رسميا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث "ستعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به بناء على الالتزامات التي تلقتها أستراليا من ".وأوضح ألبانيز أن أستراليا طلبت وحصلت على تأكيدات من رئيس السلطة الفلسطينية بأن حماس لن تلعب أي دور في أي دولة فلسطينية مستقبلية.وتشمل الشروط الأخرى الالتزام بنزع السلاح وإجراء انتخابات عامة، وإلغاء "نظام المدفوعات لأسر السجناء والشهداء"، وإصلاح الحكم والتعليم، فضلا عن "الإشراف الدولي للحماية من التحريض على العنف والكراهية"، بحسب ألبانيز.وأضاف أن "حل الدولتين هو أفضل أمل للإنسانية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط ووضع حد للصراع والمعاناة والمجاعة في غزة"، وشدد على أن الأمر يتجاوز مجرد رسم خط على الخريطة، بل يتعلق بتوفير شريان حياة لسكان غزة.