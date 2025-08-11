عمدة واشنطن ترد على أمر ترامب بشأن العاصمة

وأمر ، في وقت سابق، بالتوجه إلى ليتولى السيطرة على شرطة العاصمة، ردا على معدلات الجريمة التي وصفها بأنها "خارجة عن السيطرة".وأشار ترامب إلى ارتفاع معدلات الجريمة رغم تصريح مسؤولين في يناير الماضي، بأن معدلات الجريمة العنيفة في المدينة بلغت أدنى مستوياتها منذ 30 عاما.وجاء هذا الإجراء بعد تهديد ترامب باستيلاء على .وقد أمضى ترامب أياما يهدد فيها بمثل هذا الاستيلاء بعد أن تعرض أحد موظفي للضرب أثناء سرقة سيارته في الصباح الباكر، حيث وصف في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض هذه الخطوة بأنها "عمل تاريخي لإنقاذ عاصمة بلادنا من الجريمة وإراقة الدماء والفوضى والقذارة، وما هو أسوأ من ذلك.وذكر ترامب أنه سيستدعي 800 جندي من الحرس الوطني إلى واشنطن العاصمة، أشار إلى أنه قد يرسل الجيش أيضا "إذا لزم الأمر".وهاجم المشرعون الديمقراطيون من منطقة واشنطن العاصمة الرئيس ترامب لنشره الحرس الوطني في المدينة والهيمنة على في محاولة للقضاء على الجريمة.