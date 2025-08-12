الأمم المتحدة توجه نداء عاجلا: أكثر من 100 طفل قضوا جوعا في غزة

وقال "أوتشا" الاثنين إن شركاءه الإغاثيين في وصفوا تجاوز حصيلة الوفيات بين الأطفال حاجز المئة بأنه "محطة مدمرة تخجل العالم وتستدعي تحركا عاجلا طال انتظاره".وذكر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 300 ألف طفل ما زالوا في خطر شديد، وأن أكثر من ثلث سكان غزة أفادوا بعدم تناول الطعام لأيام متتالية. وأوضح أن تلبية الاحتياجات الأساسية من المساعدات الغذائية في غزة تتطلب أكثر من 62 ألف طن شهريا، لكن حتى الآن لم يسمح بإدخال كميات كافية تضمن بقاء نحو مليوني إنسان على قيد الحياة.وأضاف أوتشا أن وشركاءها تمكنوا الأحد من جمع بعض المواد الغذائية والوقود والإمدادات، بما في ذلك مستلزمات النظافة، من ، إلا أن الشحنات أفرغت قبل وصول الشاحنات إلى وجهتها. وأشار المكتب إلى أن الوقود دخل عبر المعبر نفسه، لكن السلطات الإسرائيلية تسمح بمتوسط يقارب 150 ألف لتر يوميا، وهو ما يبقى أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم لاستمرار العمليات المنقذة للحياة.وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن أكثر من نصف سيارات الإسعاف في غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود وقطع الغيار، فيما حذرت الأسبوع الماضي من أن 1,5% فقط من الأراضي الزراعية في غزة لا تزال متاحة وسليمة، في إشارة إلى انهيار شبه كامل للنظام الغذائي المحلي.