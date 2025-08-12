هزة أرضية جديدة تضرب باليك أسير التركية

وكانت البلدة عينها شهدت هزة أرضية مساء يوم أمس بلغت شدتها 6.1 درجة على مقياس ريختر شعر بها سكان المدن المحيطة في كل من إزمير وإسطنبول وبورصة ومانيسا وكوجالي وبيلاجيك وكوتاهية وسقاريا وبورصة وأوشاك وأفيون كاراحصار وشانق .وتتواصل مئات الهزات الارتدادية التي أعقبت الهزة الأرضية بالأمس.وأفادت والكوارث الطبيعية أن الهزة وقعت في تمام 14:15 بتوقيت على عمق 10.54 كيلومتر.وأسفرت الهزة الأرضية بالأمس عن مقتل شخص وإصابة 29 شخصا بالإضافة إلى انهيار 16 مبنى وسط حالة من الذعر دفعت سكان المدينة لقضاء ليلهم في الشوارع.