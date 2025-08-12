"قبل فوات الأوان".. مادونا توجه دعوة لبابا الفاتيكان بشأن غزة

وكتبت مادونا في منشور على إنستغرام، "كأم، لا أستطيع تحمّل رؤية معاناتهم. أطفال العالم ينتمون للجميع. أنت الوحيد بيننا الذي لا يمكن منعه من الدخول".ولم يصدر أي تعليق على منشور مادونا حتى الآن.وكان قد عبّر بصراحة عن موقفه تجاه أزمة الجوع المستمرة في . ففي الأسبوع الماضي، وأثناء قداس "يوبيل الشباب" في ، أعرب البابا ليو عن تضامنه مع الأطفال الذين يعانون جراء الحرب بين وحماس.وقال: "في شركة مع ، سلامنا وأملنا للعالم، نحن أقرب من أي وقت مضى إلى الشباب الذين يعانون من أسوأ الشرور التي يتسبب بها بشر آخرون. نحن مع شباب غزة".