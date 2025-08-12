خلاف علني بين الحرس الثوري وبزشكيان

واعتبر المسؤول في الحرس الثوري أن تصريحات بزشكيان الأخيرة تحتوي على "أخطاء كلامية" قد تضر بالأمن الوطني والمصالح السياسية لإيران.وشدد غضنفري على أن "ساحة السياسة الخارجية ليست مكانا لقول كل الحقائق بشكل صريح"، محذرا من "أن أي خطأ لفظي لمسؤول رفيع قد يفسر بطريقة تضر بإيران داخليا وخارجيا".كما أشار غضنفري إلى أن "بزشكيان كان خلال حملته الانتخابية لعام 2024 يقرأ من نصوص مكتوبة لتجنب الأخطاء"، مؤكدا أن "هذا الأسلوب أصبح أكثر أهمية الآن بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية، لأن كل كلمة يلقيها تفسر من قبل الإعلام والدول الأجنبية بأهداف قد لا تتفق مع مصلحة ".ودعا غضنفري الرئيس الإيراني ومستشاريه إلى "وضع آليات تمنع تكرار هذه الأخطاء للحد من الأضرار المحتملة على والسياسة الخارجية".وجاءت هذه الانتقادات في سياق تصريحات بزشكيان التي قال فيها إن "الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام"، وهي تصريحات ترافقت مع تحضيرات لإجراء جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بعد توقف المحادثات عقب الحرب مع في حزيران 2025.في غضون ذلك، غادر للوكالة الذرية بعد إجرائه محادثات مع المسؤولين حول سبل التعاون بين إيران والوكالة.وتعليقا على ذلك، قال للشؤون القانونية والدولية غريب‌ آبادي، إن " أبارو، نائب للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أجرى محادثات مع الوفد الإيراني، الذي ضم السلام والأمن الدولي بوزارة الخارجية ومستشار منظمة الطاقة الذرية، حول كيفية تعامل الوكالة مع إيران في الظروف الجديدة، ثم غادر طهران.وبحسب غريب‌ آبادي، تقرر استمرار المشاورات في ضوء ما جرى من مناقشات خلال الاجتماع.وأضاف غريب‌ آبادي أن "الوفد الإيراني أعرب عن احتجاجه الشديد وانتقاده لعدم قيام الوكالة بمسؤولياتها خلال العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وقدم مطالب إيران بشأن تصحيح السياسات الخاطئة التي تنتهجها الوكالة في تعاملها مع الملف النووي الإيراني".