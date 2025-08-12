هجوم يستهدف سفارة إسرائيل في لاهاي

وقال المتحدث باسم إن ثلاثة أشخاص وصلوا صباح اليوم الثلاثاء إلى في لاهاي، وقاموا بسكب الطلاء على مدخل مبنى السفارة وحطموا الباب الأمامي.ولفت المتحدث إلى أن السلطات الأمنية المحلية تعاملت مع الحادثة، وألقت الشرطة المحلية القبض على الأشخاص الثلاثة.