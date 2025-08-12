صنابير المياه تقطر ناراً.. ماذا يجري في مصر؟

وبحسب وسائل إعلامية، بدأت القصة مع استمرار انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق القرية لعدة أيام، ما اضطر الأهالي لتخزين المياه فور عودتها أو استخدام مواتير لضخها من الشبكة.ومع عودة المياه في أحد الأيام، لاحظ السكان رائحة غريبة تشبه الغاز، وعند إشعال النار بالقرب من الحنفيات، اندلع لهب بشكل مفاجئ، ليؤكد خطورة الموقف ويزيد من حالة الفزع.وعلى الفور، انتقلت فرق من شركة الغاز الطبيعي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة الأزمات بالمحافظة، إلى جانب فرق من والكهرباء، لفحص المنازل محل البلاغ.وتم غلق شبكة الغاز عن المنطقة بالكامل كإجراء احترازي، لكن انبعاث الغاز من الصنابير استمر، مما أكد أن مصدره ليس من خطوط الغاز الطبيعي.وبعد أكثر من 20 ساعة من العمل الميداني، توصلت الفرق الفنية إلى أن الغاز المنبعث هو في الواقع غازات صرف صحي، تسربت إلى شبكة مياه الشرب نتيجة تهالك بعض المواسير الرئيسية وانقطاع المياه عنها لفترات طويلة، ما سمح لهذه الغازات بالانتقال عبر الشبكة وصولاً إلى صنابير المنازل.وقاد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، المهندس ، أعمال الفحص، حيث تم تنفيذ غسيل شامل لشبكة المياه في المنطقة، وإجراء اختبارات عملية للتأكد من زوال أي أثر للغاز.