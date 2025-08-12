الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536917-638906135703747213.jpg
اعتقال زوجة الرئيس السابق لكوريا الجنوبية
دوليات
2025-08-12 | 12:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
87 شوهد
وافقت محكمة كورية جنوبية، يوم الثلاثاء، على اعتقال كيم كيون هي زوجة الرئيس السابق المسجون
يون سوك يول
.
وذكرت وكالة "يونهاب" أن القضاء اختتم جلسة استماع بشأن ما إذا كان سيتم اعتقال السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي بتهم التورط في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في الانتخابات وتلقي الرشوة.
وحضرت كيم جلسة الاستماع التي استمرت 4 ساعات في محكمة منطقة سيئول المركزية، وسيتم نقلها إلى مركز احتجاز بجنوب غرب سيئول في انتظار قرار المحكمة الذي من المتوقع أن يصدر في وقت لاحق من اليوم.
وجاءت جلسة الاستماع بعد 5 أيام من طلب فريق المستشار الخاص مين جونغ كي إصدار مذكرة اعتقال بحق كيم بتهم انتهاك قانون سوق رأس المال، وقانون التمويل السياسي، وقانون قبول الرشاوى مقابل الوساطة.
وفي المحكمة، ورد أن المدعين الخاصين سلطوا الضوء على مخاوفهم من أنها ستدمر الأدلة، في حين أشار محامو كيم إلى امتثالها للاستجواب رغم سوء حالتها الصحية.
وفي حال صدور مذكرة الاعتقال، ستصبح كيم وزوجها الرئيس السابق
يون سيوك يول
، أول زوجين رئاسيين يسجنان في آن واحد.
يُشار إلى أن يون قيد الاعتقال حاليا بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في
ديسمبر
2024.
وتواجه كيم تهما بالمشاركة في مخطط تلاعب بأسعار الأسهم تورطت فيه شركة "دويتش موتورز" وهي وكيل لشركة سيارات "بي إم دبليو
كوريا
"، بين عامي 2009 و2012، والتدخل في ترشيحات المرشحين للانتخابات البرلمانية التكميلية لعام 2022 والانتخابات البرلمانية لعام 2024، وتلقي هدايا فاخرة من كنيسة
التوحيد
عبر شاماني مقابل الامتيازات.
واعتذرت كيم أثناء مثولها للتحقيق أمام فريق المستشار الخاص يوم الأربعاء الماضي، واصفة نفسها بأنها "شخص غير مهم" تسبب في إثارة القلق لدى الشعب.
ومع ذلك، أفادت التقارير أنها أنكرت جميع التهم الموجهة إليها أثناء الاستجواب.
ويستهدف تحقيق المستشار الخاص ما مجموعه 16 دعوى جنائية ضد السيدة الأولى السابقة بما في ذلك شكوك في تغيير نقطة النهاية لمشروع طريق سريع إلى موقع في بلدة يانغبيونغ تملك عائلتها به أرضا، وحصول عائلتها على معاملة تفضيلية في مشروع بناء شقق سكنية في البلدة نفسها.
ومن المتوقع أن يساعد الحصول على المذكرة الفريق على التركيز على هذه الادعاءات كذلك.
وكان من المقرر في البداية نقل كيم إلى مركز احتجاز سيئول في أويوانغ، جنوب العاصمة مباشرة، لكن المدعين الخاصين تقدموا بطلب لتغيير المكان إلى مركز احتجاز سيئول الجنوبي بناء على طلب منشأة أويوانغ، حيث يُحتجز يون حاليا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
