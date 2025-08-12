نتنياهو: نستعد لاحتمالية هجوم إيراني مفاجئ

وأضاف نتنياهو ردا على سؤال هل دُمّر المشروع النووي الإيراني بحسب قناة " " العبرية اليوم الثلاثاء، " النووي أُجّل لسنوات طويلة هذا كل ما أستطيع قوله".وتابع قائلا: "كنا نعلم مسبقا أن اليورانيوم لن يتضرر، لكننا نراقب هذا الأمر عن كثب مع أصدقائنا الأمريكيين.. لن أخوض في التفاصيل".وصرح الإسرائيلي: "لقد قلت إننا استأصلنا هذا . هناك سرطانان هددا وجودنا.. سرطان البرنامج النووي لبناء قنابل ذرية، وسرطان خطة لإنتاج 20 ألف صاروخ باليستي فتاك، وهو ما يشكل أيضا تهديدا وجوديا"، بحسب وصفه.وأفاد نتنياهو بأن " الآن ليست في وضع يسمح لها بالمضي قدما في الخطط الذي كانوا يعدونها"، مشيرا إلى أنه لديهم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب متبقية.