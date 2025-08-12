نتنياهو: نستعد لاحتمالية هجوم إيراني مفاجئ

الصفحة الرئيسية
البث المباشر
نائب رئيس البرلمان يدعو الحكومة لتوفير فرص العمل للشباب
2025-08-12 | 13:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
826 شوهد
قال
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إن تل أبيب على أهبة الاستعداد دائما لاحتمالية حدوث هجوم إيراني مفاجئ.
وأضاف نتنياهو ردا على سؤال هل دُمّر المشروع النووي الإيراني بحسب قناة "
i24 news
" العبرية اليوم الثلاثاء، "
مشروع إيران
النووي أُجّل لسنوات طويلة هذا كل ما أستطيع قوله".
وتابع قائلا: "كنا نعلم مسبقا أن اليورانيوم لن يتضرر، لكننا نراقب هذا الأمر عن كثب مع أصدقائنا الأمريكيين.. لن أخوض في التفاصيل".
وصرح
رئيس الوزراء
الإسرائيلي: "لقد قلت إننا استأصلنا هذا
السرطان
. هناك سرطانان هددا وجودنا.. سرطان البرنامج النووي لبناء قنابل ذرية، وسرطان خطة لإنتاج 20 ألف صاروخ باليستي فتاك، وهو ما يشكل أيضا تهديدا وجوديا"، بحسب وصفه.
وأفاد نتنياهو بأن "
طهران
الآن ليست في وضع يسمح لها بالمضي قدما في الخطط الذي كانوا يعدونها"، مشيرا إلى أنه لديهم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب متبقية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
نتنياهو
ايران
بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء
مشروع إيران
i24 news
بنيامين
إسرائيل
السرطان
طهران
