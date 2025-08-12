البيت الأبيض: الحرب في غزة معقدة وورثناها عن بايدن

وقال ، "الحرب في معقدة للغاية وورثناها عن بايدن"، مضيفا "بذلنا جهودا كبيرة لإنهاء الحرب لكن حماس لم توافق على المقترحات التي قدمناها".

وبشأن آخر لفت البيت الأبيض الى أن "قمة ألاسكا ستركز على إنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف القتال".

وأضاف "الرئيس يأمل في عقد قمة ثلاثية مع أوكرانيا وروسيا من أجل إنهاء الحرب".

ويلتقي الرئيسان الأميركي ، والروسي يوم الجمعة المقبل في ألاسكا، سعياً لوضع حد للحرب في أوكرانيا المستمرة منذ 2022.