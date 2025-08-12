موسكو تتهم كييف بالسعي لتعطيل قمة بوتين وترامب

ويلتقي الرئيسان الأميركي ، والروسي يوم الجمعة المقبل في ألاسكا، سعياً لوضع حد للحرب في أوكرانيا المستمرة منذ 2022.

وجاء في بيان للدفاع الروسية: "بحسب معلومات متوفرة عبر عدة قنوات، فإن نظام يستعد لاستفزازات بهدف إفشال المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس".وأضافت: "لتحقيق هذه الغاية، تم نقل مجموعة من الصحفيين الأجانب إلى مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف بواسطة سيارات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني يوم الاثنين 11 أغسطس، بحجة "إعداد سلسلة من التقارير عن سكان المدينة التي تقع بالقرب من خط المواجهة".وتابعت: "قبل القمة مباشرة يوم الجمعة، خططت القوات الأوكرانية لشن ضربة استفزازية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى به عدد كبير من الضحايا المدنيين، والتي سيتم "رصدها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين المنقولين إلى هناك".