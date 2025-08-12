واشنطن تكشف تفاصيل جديدة تخص لقاء ترامب مع بوتين

وقالت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحفي لها، الثلاثاء، إن الرئيس "سيسافر صباح الجمعة عبر البلاد إلى أكوريج في ولاية ألاسكا لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي ".وتابعت أن "الحرب القاسية بين وأوكرانيا اندلعت في عهد إدارة غير المؤهلة، لكن الرئيس ترامب عازم على إنهاء هذه الحرب ووقف القتل. وكما قال الرئيس مرات عديدة، فإنه سيفضل دائما السلام والشراكة".وأضافت أنه "لا يوجد أي زعيم في العالم في الوقت الراهن أكثر تمسكا بمنع الحروب أو إنهائها من ".