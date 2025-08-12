الصفحة الرئيسية
محادثات سرية بين فينيسيوس وعملاق الدوري الإنجليزي
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536927-638906199994876094.jpg
واشنطن تكشف تفاصيل جديدة تخص لقاء ترامب مع بوتين
دوليات
2025-08-12 | 14:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
201 شوهد
أكد
البيت الأبيض
، الثلاثاء، أن اللقاء بين الرئيسين الأمريكي
دونالد ترامب
والروسي
فلاديمير بوتين
سيعقد في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.
وقالت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحفي لها، الثلاثاء، إن الرئيس
ترامب
"سيسافر صباح الجمعة عبر البلاد إلى أكوريج في ولاية ألاسكا لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
".
وتابعت أن "الحرب القاسية بين
روسيا
وأوكرانيا اندلعت في عهد إدارة
جو بايدن
غير المؤهلة، لكن الرئيس ترامب عازم على إنهاء هذه الحرب ووقف القتل. وكما قال الرئيس مرات عديدة، فإنه سيفضل دائما السلام والشراكة".
وأضافت أنه "لا يوجد أي زعيم في العالم في الوقت الراهن أكثر تمسكا بمنع الحروب أو إنهائها من
الرئيس دونالد ترامب
".
يذكر أن اللقاء المرتقب سيكون أول لقاء بين الرئيسين
بوتين
وترامب منذ فوز الأخير في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ترامب
بوتين
الرئيس دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
البيت الأبيض
جو بايدن
فلاديمير
واشنطن
دونالد
