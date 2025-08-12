واشنطن بشأن العراق: لا ندعم القوانين التي تجعله وكيلا لإيران

أعلنت ، الثلاثاء، عدم دعمها مشاريع القوانين التي تجعل وكيلا لإيران، في اشارة الى .

وقالت الخارجية الأمريكية، "ندعم سيادة لكننا لا ندعم مشاريع القوانين التي تجعله وكيلا لإيران"، بحسب وصفها.

وكانت وسائل إعلام دولية ذكرت، قبل أيام، أن ترفض أي تشريع يتعارض مع أهداف المساعدات الأمنية الثنائية ويعزز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة والسيادة العراقية الحقيقية.

ونقلت عدد من وسائل الاعلام بينها صحيفة "ذا نيو ريجون" عن المتحدثة باسم ، بروس، قولها ان "الولايات المتحدة تعارض بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعدتنا الأمنية الثنائية وشراكتنا، ويتعارض مع تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة والسيادة العراقية الحقيقية".

ويتضمن مقترح، أقره في شباط الماضي، قانون الخدمة والتقاعد لقوات ، ويهدف إلى تنظيم على غرار وكالات الأمن والجيش الأخرى في الدولة.





