الحوثيون يعلنون تنفيذ أربع عمليات ضد "إسرائيل"

أعلنت حركة في (الحوثيون)، الثلاثاء، عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية بواسطة مسيرات ضد "إسرائيل".

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة يحيي سريع، "تم تنفيذ 4 عمليات عسكرية بواسطة 6 مسيرات استهدفت وأم الرشراش والنقب وبئر السبع".

وأضاف أن "تلك العمليات حققت أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أن العمليات تأتي انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع في قطاع .



وأشار المتحدث إلى أنهم "أمام جريمة إبادة حتما لن ينساها التاريخ"، موضحا أن "التاريخ لن ينسى مواقف المتخاذلين المتقاعسين ومواقف المتواطئين المتآمرين المشاركين في تنفيذِ الجريمة".