روسيا تعلن ​اعتراض 26 مسيرة أوكرانية

وجاء في بيان الوزارة: "في 12 أغسطس، بين الساعة 20:40 و22:30 بتوقيت ، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "12 فوق مقاطعة بريانسك، و9 فوق مقاطعة كورسك، و3 فوق ، وواحدة فوق كل من مقاطعتي فورونيج وأوريول".



هذا وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق جمهورية تتارستان.