الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة

وقال بيان الجيش الإسرائيلي نقلته وسائل إعلام، "‏عقد ، الجنرال أيال زامير، اليوم (الأربعاء) نقاشا صادق خلاله على الفكرة المركزية لخطة عمل الجيش في قطاع ، وذلك بمشاركة ، وممثلين عن ، وقادة آخرين".وأضاف البيان: "‏خلال النقاش، عرضت إنجازات الجيش حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في الذي بدأ يوم أمس. كما عرضت وصودق على الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي"، بحسب البيان.