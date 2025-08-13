الرئيس اللبناني لـ لاريجاني: لبنان راغب بالتعاون مع إيران ضمن السيادة والصداقة

وقال خلال استقبال أمين الإيراني ، ان " الصداقة التي نريد ان تجمع بين وايران لا يجب ان تكون من خلال طائفة واحدة او مكوّن لبناني واحد بل مع جميع اللبنانيين"، مشيرا الى ان " وقواها المسلحة مسؤولة عن امن جميع اللبنانيين من دون أي استثناء".وتابع، ان " أي تحديات تأتي من العدو الإسرائيلي او من غيره، هي تحديات لجميع اللبنانيين وليس لفريق منهم فقط، وأهم سلاح لمواجهتها هو وحدة اللبنانيين"، لافتا الى ان " لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، مسيحيين كانوا ام مسلمين، والدولة مسؤولة من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية عن حماية كافة المكونات اللبنانية."من جانبه، حمل لاريجاني للرئيس عون تحيات الرئيس الإيراني، مجدداً له الدعوة لزيارة والرغبة في مساعدة لبنان في مجال إعادة الاعمار.