الكشف عن مغريات أمريكية لدمشق مقابل خفض التوترات
واشنطن تؤكد العمل على تصنيف "الإخوان المسلمين" كتنظيم إرهابي
دوليات
2025-08-13 | 08:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
198 شوهد
قال وزير الخارجية الأميركي
ماركو روبيو
، الثلاثاء، إن
الولايات المتحدة
تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان" كتنظيم إرهابي.
وأضاف روبيو في مقابلة مع برنامج Sid and Friends in the Morning، أن بلاده "في طور" تصنيف جماعة "الإخوان" كمنظمة إرهابية، لافتا إلى أن ذلك "قيد الإعداد".
وتابع قائلا إن عملية التصنيف "طويلة ومعقدة، لكن العمل جارٍ"، مشيراً إلى أنه "من الواضح أن هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان، لذا يجب تحديد كل فرع منها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
البيت الأبيض: قد ندعم تصنيف جماعة الإخوان إرهابية
15:00 | 2025-07-31
محكمة مصرية تقضي بسجن نجل قيادي بارز في "الإخوان المسلمين"
12:29 | 2025-07-28
واشنطن تكشف: نراجع تصنيف طالبان منظمة إرهابية
12:29 | 2025-05-21
الإعدام لـ"الراشد" بتهمة التجسس لتنظيم إرهابي
13:54 | 2025-05-26
الاخوان
المسلمين
الإخوان المسلمين
الولايات المتحدة
ماركو روبيو
واشنطن
ميرك
روبي
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تصريح جديد من الكهرباء بشأن إطفاء الوحدات التوليدية
محليات
31.9%
13:45 | 2025-08-11
تصريح جديد من الكهرباء بشأن إطفاء الوحدات التوليدية
13:45 | 2025-08-11
طقس العراق.. امطار رعدية وانكسار الحرارة الخمسينية
أخبار الطقس
24.41%
01:08 | 2025-08-12
طقس العراق.. امطار رعدية وانكسار الحرارة الخمسينية
01:08 | 2025-08-12
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
22.14%
09:42 | 2025-08-12
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
09:42 | 2025-08-12
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
أخبار الطقس
21.55%
01:49 | 2025-08-13
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
01:49 | 2025-08-13
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين (٢) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-13
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين (٢) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-12
Live Talk
كاميرا السومرية تواكب اجواء زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) - Live Talk - الحلقة ٩٣ | 2025
10:30 | 2025-08-12
Live Talk
كاميرا السومرية تواكب اجواء زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) - Live Talk - الحلقة ٩٣ | 2025
10:30 | 2025-08-12
صباحكم أحلى مع سلمى
الأوضاع في العراق 12-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-12
صباحكم أحلى مع سلمى
الأوضاع في العراق 12-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-12
طل الصباح
نصيحة الى مجتمع 12-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-12
طل الصباح
نصيحة الى مجتمع 12-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-12
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
الكشف عن مغريات أمريكية لدمشق مقابل خفض التوترات
13:02 | 2025-08-13
تسعى لقضم أراض من دول بينها مجاورة للعراق.. الجامعة العربية ممتعضة من خطة نتنياهو
12:51 | 2025-08-13
طرد نائبة نيوزلندية من البرلمان بسبب دعمها لفلسطين
12:24 | 2025-08-13
تقييد المكالمات في برنامجي المراسلات "واتس أب" و"تلغرام"
11:55 | 2025-08-13
تحذيرات: لا تسافروا الى هذه الدول
11:41 | 2025-08-13
الأردن ترد على نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى": أوهام عبثية
11:37 | 2025-08-13
