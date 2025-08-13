واشنطن تؤكد العمل على تصنيف "الإخوان المسلمين" كتنظيم إرهابي

وأضاف روبيو في مقابلة مع برنامج Sid and Friends in the Morning، أن بلاده "في طور" تصنيف جماعة "الإخوان" كمنظمة إرهابية، لافتا إلى أن ذلك "قيد الإعداد".وتابع قائلا إن عملية التصنيف "طويلة ومعقدة، لكن العمل جارٍ"، مشيراً إلى أنه "من الواضح أن هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان، لذا يجب تحديد كل فرع منها".