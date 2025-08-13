توتر بحري.. الصين تعلن اعتراض سفينة حربية أميركية

وقالت قيادة مسرح العمليات الجنوبي للجيش الصيني، في بيان، الأربعاء، إن البحرية الصينية تعقبت المدمرة الأميركية "يو هيجينز" وحذّرتها، بعدما "تسللت بشكل غير قانوني" إلى المياه المحيطة بجزيرة سكاربورو من دون إذن.وأضاف البيان أن "تصرفات الجيش الأميركي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمنها، وقوّضت بشدة السلام والاستقرار في الجنوبي".في المقابل، رفضت البحرية الأميركية، المزاعم الصينية، ووصفت العملية بأنها ممارسة مشروعة لحقوق الملاحة، موضحة أن الهدف منها كان تحدي القيود التي تفرضها الصين وتايوان على "حرية الملاحة". وأشارت إلى أن المدمرة "هيجينز" غادرت المنطقة فور انتهاء المهمة، وواصلت عملياتها الروتينية في بحر الصين الجنوبي.