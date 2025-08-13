أول رد إيراني على رسالة نتنياهو بشأن "الماء والغذاء"

وقال بزشكيان في منشور على صفحته عبر منصة "إكس": "كيان يحرم شعب من الماء والغذاء، يريد أن يجلب الماء لشعب ؟ أي وهم هذا!".وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني ردا على نتنياهو الأخير الذي وجهه للشعب الإيراني الذي تضمن انتقادات للنظام الإسلامي الإيراني، كما ادعى أنه يسعى لمساعدة الشعب الإيراني في ظل أزمة المياه.