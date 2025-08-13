القبض على البلوغر "أم عباية سودا"

جاء ذلك على خلفية نشر هبة طارق مقاطع فيديو تضمنت ألفاظا خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية والآداب العامة، وفق .ويأتي هذا عقب ورود عدة بلاغات ضدها تتهمها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب وزارة الداخلية، تم ضبطها في محل إقامتها بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، حيث أقرت بأن نشر هذه المقاطع كان بهدف زيادة نسب المشاهدات على حساباتها لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.وهبة طارق هي وصانعة محتوى مصرية اشتهرت بنشر مقاطع قصيرة عبر وفيسبوك وإنستغرام، تعتمد في محتواها على المقاطع الساخرة والرقص، لكن بعض المواد التي نشرتها أثارت انتقادات واسعة واتهامات بتجاوز حدود الذوق العام، ما جعلها هدفا لبلاغات عدة.وتشهد منذ أيام حملة موسعة لوزارة الداخلية لمواجهة المحتوى الذي تصفه بـ"الهابط" على منصات التواصل الاجتماعي.