الأردن ترد على نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى": أوهام عبثية

وعبرت الخارجية الأردنية في بيان صادر عن المتحدث باسمها ، عن رفضها لحديث نتنياهو باعتباره تصعيدا استفزازيا خطيرا، وتهديدا لسيادة الدول، ومخالفا للقانون الدولي وميثاق .وأكد القضاة رفض المطلق "لهذه التصريحات التحريضية"، واصفاً إياها بـ"الأوهام العبثية" التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، والتي لن تنال من الأردن والدول العربية، ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.