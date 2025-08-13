وذكر لـ"روسكومنادزور" أنه "لمكافحة الجريمة ووفقا لمواد من أجهزة إنفاذ القانون، يتم اتخاذ إجراءات لتقييد المكالمات جزئيا في هذه التطبيقات الأجنبية للمراسلة. ولم يتم فرض أي قيود أخرى على وظائفهما"، كما ذكرت الهيئة.وأكدت "روسكومنادزور"، بالاستناد إلى تقارير من الشرطة وشكاوى المواطنين، أن " " و" " أصبحا الخدمات الرئيسية التي يتم من خلالها خداع المواطنين الروس وابتزاز أموالهم، وكذلك تجنيدهم في أنشطة تخريبية وإرهابية.وقد مالكو التطبيقات "الطلبات المتكررة لاتخاذ إجراءات مضادة".وأضافت الهيئة أيضا أنه منذ عام 2024، يعمل في نظام "مكافحة الاحتيال" الذي يسمح بحظر المكالمات التي تستخدم أرقاما مزيفة في شبكات الهاتف التابعة لمشغلي الاتصالات المحليين. وأصبحت معظم هذه المكالمات الآن تتم عبر تطبيقات المراسلة الأجنبية، التي لا تضمن الأمان للمستخدمين والمجتمع الروسي.