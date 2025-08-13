طرد نائبة نيوزلندية من البرلمان بسبب دعمها لفلسطين

وتحدت كلوي سواربريك، الزعيمة المشاركة في تأسيس ، النواب لدعم لأحد أعضاء الحزب يتيح لنيوزيلندا تطبيق عقوبات على " لارتكابها جرائم حرب".وقالت أمس الثلاثاء: "إذا وجدنا ستة من بين 68 نائبا لديهم الشجاعة، فيمكننا الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ".وقال رئيس إن تصريحات النائبة "غير مقبولة مطلقا"، وطالب سواربريك بسحب كلامها والاعتذار أو مغادرة المجلس لبقية الأسبوع.ورفضت سواربريك الاعتذار، وقالت إنها ستغادر "بسعادة".وأكد براونلي لاحقا قراره، ولكن قال إنه يمكن لسوابريك العودة ابتداء من غد الأربعاء إذا اعتذرت.وتواصلت المواجهة عندما عادت سواربريك لمقعدها مجددا اليوم رغم الحظر، وطلب براونلي منها مجددا أن تعتذر. ورفضت سواربريك وتم إخراجها مجددا وهي تهتف "فلسطين حرة" لدى خروجها.واتخذ براونلي خطوة جدية، نادرة في البرلمان النيوزيلندي، حيث أجرى تصويتا على "تسمية" سواربريك رسميا بسبب سوء سلوكها، وهو حكم يعني إيقاف المشرع رسميا وتجميد راتبه. وتمت الموافقة على التصويت، حيث أيده جميع نواب الحكومة.وكان وزير الخارجية صرح الاثنين بأن حكومة سوف تدرس موقفها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الشهر المقبل.